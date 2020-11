Thibaut Courtois prévient tout le monde: "On ne gagnera pas par trois buts d'écart"

Non, le Danemark n'est pas une grande nation du football comme peut l'être l'Angleterre ou la France. Cependant, cette équipe vendra chèrement sa peau à Den Dreef. Thibaut Courtois sait très bien qu'il ne faudra pas prendre cette rencontre par dessus la jambe et tempère un peu les ardeurs.

"On se méfie de leur qualité avec le ballon, Eriksen sait trouver ses attaquants", a déclaré le gardien des Diables en conférence de presse. "Poulsen est très fort dans la surface. Ils ont vraiment une bonne équipe et un bon gardien. Plein de joueurs qui jouent en Premier League, Bundesliga ou Liga. On ne gagnera pas facilement, par deux ou trois buts d'écart, ce sera un match compliqué. C’est une finale pour aller rejoindre le Final Four."

Pour gagner ce match, nos Diables auraient bien eu besoin de leur capitaine: "C’est dommage qu’Eden ne soit pas là, c’est dommage pour nous aussi mais nous avons assez de qualité dans le groupe pour le prochain match."