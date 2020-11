Le crash des Espoirs: à qui la faute?

Les Espoirs avaient tout pour se qualifier pour l'Euro mais ils sont finalement éliminés sans gloire. Qu'est ce qu'il s'est passé dans le groupe de Mathijssen?

Au soir de la belle victoire des U21 contre l'Allemagne, la route était toute tracée. A trois matches de la fin, contre le Pays de Galles, la Moldavie et la Bosnie, les hommes de Mathijssen avaient la main sur la qualification: 3 victoires et c'était dans la poche.

Le contrat a été rempli contre les Gallois, puis....tout s'est écroulé. Une défaite 1-0 en Moldavie, une autre en Bosnie (3-2) et l'Euro s'envole définitivement. Mais que s'est-il passé? Qui est responsable? Et bien un peu tout le monde votre honneur.

En premier lieu, les joueurs sont responsables. Prester comme ils l'ont fait, que ce soit en Moldavie en en Bosnie, c'est à la limite du ridicule. Il y a clairement eu un défaut dans la mentalité, dans la volonté de vouloir tout donner pour qualifier son pays, de vouloir les déposer sur la table pour participer à une grosse compétition internationale.

Ensuite, le sélectionneur a aussi sa part de responsabilité. S'il est vrai qu'il doit jouer dans la même disposition tactique que l'équipe A, il est aussi de son devoir de gagner des rencontres et de tout faire pour y parvenir. Hors, lors de ces deux rencontres, il a manqué à sa mission qui était de qualifier son pays.

Enfin, on ne peut pas nier que les sélections d'Espoirs en A par Roberto Martinez ont semé le trouble dans la sélection. D'un côté, il pensait leur donner un peu d'expérience et de volonté, mais cela a été contre-productif pour certains et on ne peut que le regretter. Cela démontre aussi une mentalité défaillante chez quelques uns, car dans certains pays cela se fait régulièrement sans avoir le moindre effet sur le résultat et les prestations des uns et des autres (en Angleterre et en Allemagne par exemple).

Bref, tout cela est un beau gâchis car on n'a pas l'occasion de disputer une grande compétition chaque année ...