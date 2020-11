Toni Kroos dépité après l'humiliation subie en Espagne

L'Allemagne a été humiliée par l'Espagne ce mardi soir à Séville (6-0). De plus, la Roja aurait pu l'emporter sur un score plus important.

Après la défaite cuisante de l'Allemagne, Toni Kroos était dépité. "Je ne pense pas que ça soit la défaite la plus amère de ma carrière, mais oui elle fait partie des plus grandes. Ça me fait mal. Nous n'avons pas réussi à les contrôler. L'Espagne nous a montré comment attaquer et nous a donné une leçon sur tous les plans, avec et sans le ballon", a lâché le milieu de terrain du Real Madrid dans des propos relayés par Marca.