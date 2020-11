🎥 La boulette de Thibaut Courtois va faire le tour du monde

À qui la faute : Courtois ou Chadli ? Toujours est-il que les Diables ont encaissĂ© un but ridicule pour faire 3-2 ce mercredi.

Le Danemark n'est heureusement pas revenu dans le match via cette grossière erreur au pied de la part de Thibaut Courtois, mais elle n'en fera pas moins le tour du monde : sur une passe en retrait un peu forte et rebondissante de Nacer Chadli, le gardien du Real Madrid se troue et offre à l'adversaire le 3-2 ...