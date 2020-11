Le Stade Rennais veut prolonger sa pépite

Eduardo Camavinga est l'un des plus grands talents du football européen et le Stade Rennais veut naturellement le conserver le plus longtemps possible (ou empocher un maximum d'argent sur son départ).

Ainsi, Camavinga (18 ans à peine), sous contrat jusqu'en 2022, pourrait encore prolonger en Bretagne : d'après L'Equipe, le coéquipier de Jérémy Doku à Rennes serait en discussions avec son club pour prolonger son bail jusqu'en 2023, revalorisation salariale à la clef. Une bonne nouvelle pour le Stade Rennais, qui aurait ainsi un peu plus de marge pour discuter d'un éventuel transfert, fort probable au vu de la cote d'Eduardo Camavinga en Europe ...





