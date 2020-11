Mbappé de retour, deux forfaits confirmés et deux incertitudes pour le PSG

Avant une échéance importante en Ligue des Champions, le PSG sera déforcé à Monaco, vendredi soir.

Bien lancé en championnat, où il compte cinq points d'avance sur son premier poursuivant, le PSG tentera de confirmer vendredi sur la pelouse du dernier club qui l'a privé du titre de champion de France, l'AS Monaco.

Un choc que les Parisiens aborderont déforcés: si Thomas Tuchel a confirmé que Kylian Mbappé aurait du temps de jeu vendredi, le coach allemand sera à nouveau privé de Mauro Icardi et de Marco Verratti. Et le doute persiste encore pour Neymar et Moïse Kean. Avant un duel capital contre Leipzig en C1, le PSG n'est pas encore débarrassé de ses problèmes d'infirmerie.