Romelu Lukaku, le patron sans brassard: "J'ai parlé à l'équipe à la mi-temps"

Romelu Lukaku n'est pas que le meilleur buteur des Diables, il est aussi le patron et prend la parole quand les choses ne tournent pas en notre faveur.

L'avantage des rencontres à huis clos, c'est que nous pouvons entendre ce que les joueurs se disent sur le terrain. Contre le Danemark, Romelu a à plusieurs reprises donné des consignes et a tiré tout le monde vers le haut.

"J'ai toujours dit que j'essayais d'encourager mes coéquipiers", a déclaré le buteur de l'Inter en conférence de presse ce mercredi. "A la mi-temps, j'ai dit à tout le monde qu'on devait faire plus, donner plus tous ensemble. De Thibaut jusque Kevin et Dries, nous avons fait du bon travail et au final nous avons gagné ce match, c'était le plus important".

Après le match, Romelu a aussi vu et entendu ce qu'il aime entendre: "Il y a eu de bonnes réactions. On savait que cette rencontre était importante. Toutes les rencontrss le sont et on doit montrer à chaque fois que nous sommes des compétiteurs. C'est vrai que parfois on râle parce que le calendrier est chargé, et qu'il y a des blessés, mais on prend du plaisir à être ensemble. Il y a un esprit club dans cette équipe".

Le club du FC Belgique est donc au Final 4 et on compte sur Romelu Lukaku pour emmener tout le monde vers la victoire. Mais ce sera dans longtemps. "Je vais penser au Torino, puis à la qualification pour la Coupe du Monde. Chaque chose en son temps".