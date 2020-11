Kevin De Bruyne épuisé : "Je ne connais plus les règles"

Depuis le début de saison, les joueurs ne semblent pas avoir de véritables pauses. Entre les matchs de Ligue des Champions, les rencontres de Premier League et les trêves internationales, Kevin De Bruyne ne tient plus le coup.

Kevin de Bruyne et Manchester City ont été défaits ce samedi du côté de Tottenham 2-0. Durant la rencontre, KDB avait contesté un but annulé d'Aymeric Laporte suite à une main durant la phase de jeu. Mais au vu des images, l'arbitrage avait raison.

"Honnêtement, je ne connais plus les règles", explique le Diable Rouge au micro de Sky Sports. "Cela fait douze ans que je suis professionnel et ces trois dernières années, les règles ont beaucoup changé. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça au football", peste le métronome des Skyblues.

Le rythme effréné semble beaucoup jouer sur le mental des joueurs : "Je ne suis pas surpris par cela. On a eu sept jours de pré-saison. J'ai aussi joué avec l'équipe nationale alors que j'avais seulement un entraînement dans les jambes. Nous sommes fatigués", explique De Bruyne.