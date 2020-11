'Ouf' de soulagement pour Malines : "Finalement récompensés"

Malines a remporté trois points importants face à Zulte Waregem.

Le Kavé n'avait plus connu la victoire depuis fin septembre. Le 1-2 enregistré à Zulte Waregem permet à Wouter Vrancken et ses hommes de pousser un 'ouf' de soulagement.

Les trois points permettent à Malines de se donner de l'air au classement, grâce notamment à un Geoffry Hairemans décisif : "Enfin une victoire, cela faisait longtemps. Nous sommes très heureux de ces trois points et soulagés. Nous avons dû nous battre et nous en sommes finalement récompensés. Ce n'était certainement pas notre meilleur match et le terrain n'était pas super non plus", confiait le Malinois à Sporza.

Avec son but et sa passe décisive, Hairemans permet au Kavé de se rassurer avant la réception du Beerschot.