🎥Golden Boy : Erling Braut Haland remercie ceux qui ont voté pour lui

Erling Braut Haland a tenu à remercier les personnes qui ont voté pour lui. "Je suis si heureux d'avoir reçu le Golden Boy 2020. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. C'est une pure inspiration pour travailler encore plus dur et essayer de faire toujours mieux !", a écrit le Norvégien sur son compte Twitter. Un message qu'il a répété dans une vidéo.

So happy to have been awarded with the Golden Boy 2020 đŸ€© Thanks to everyone who voted for me. This is pure inspiration to work even harder and try to always do better!#GoldenBoy2020 @tuttosport pic.twitter.com/MmdcBgjTZI