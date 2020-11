Romelu Lukaku de retour en Premier League?

Les prestations de Romelu Lukaku réveillent les recruteurs en Premier League.

Si les Citizens pensent à prolonger le bail de Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et Gabriel Jesus, l'attaquant argentin Sergio Agüero ne devrait pas poursuivre sa carrière sur le long terme outre-Manche. Dans cette optique, Manchester City aurait identifié son possible remplaçant de l'autre côté des Alpes. Selon The Telegraph, Romelu Lukaku ferait partie des profils ciblés en vue du prochain mercato estival.

Acheté par les Nerazzurri lors de l'été 2019 pour 74 millions d'euros, l'artificier belge de 27 ans dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2024 avec l'écurie transalpine. La tâche de Manchester City s'annonce ardue, car il y a fort à parier que l'Inter Milan voudra conserver le Diable Rouge. Depuis le début de la saison 2020-2021, l'ancien avant-centre de Manchester United a marqué neuf buts en neuf matches toutes compétitions confondues, pour un bilan de sept réalisations en sept rencontres de Serie A