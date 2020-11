Romelu Lukaku: "Nous ne sommes pas encore une grande équipe!"

Héros de l'Inter, dimanche après-midi, Big Rom' insite: l'Inter doit et peut faire mieux.

Si l'Inter a renversé le Torino en un peu plus d'une demi-heure, après avoir pourtant été mené 2-0, Romelu Lukaku, double buteur et passeur, n'était pas satisfait à l'issue de la rencontre. "Pour être honnête, nous ne sommes pas encore une grande équipe", estime le Diable Rouge au micro de DAZN.

Romelu Lukaku: "On a mal joué pendant 60 minutes"

Parce que les Nerazzurri doivent faire mieux sur l'ensemble d'une rencontre. "Nous avons mal joué pendant 60 minutes et ce n'est pas bon. Nous avons joué sans envie, sans cette rage de vaincre." Et pourtant l'Inter a fait la différence. "On s'est réveillé et le plus important était de gagner", se satisfait le buteur milanais.

Conte: "'D'accord avec lui"

Un discours approuvé par Antonio Conte. "Romelu est un garçon intelligent et je suis d'accord avec lui. Nous ne sommes pas une grande équipe, mais nous avons montré du caractère pour revenir et gagner ce match." L'Inter ne pourra, en tout cas, pas se permettre de passer à côté de son sujet pendant une partie de la rencontre, mercredi, en Ligue des Champions contre le Real.