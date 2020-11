Thomas Foket ne digère pas: "Ce pénalty est très très léger"

Le Stade de Reims s'est incliné à domicile et reste dans le bas du classement.

L'arrière droit du Stade de Reims, Thomas Foket, a du mal à digérer le pénalty sifflé contre son équipe, lors de la défaite à domicile contre Nîmes (0-1) ce dimanche, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.

"On savait comment allait se passer ce match : ils allaient défendre à 11. On l'a pourtant bien géré, jusqu'au pénalty pour Nîmes. On est restés concentrés, patients. On a essayé de trouver des solutions, de garder le ballon, de bouger de droite à gauche pour attendre le bon moment. Mais il faut avoir la finesse pour trouver le bon petit ballon dans la défense adverse. Peut-être qu'on aurait dû pousser plus tôt, pour leur dire que ce match serait pas pour eux. On ne leur a pas donné beaucoup d'occasions mais on a pris ce "péno" très, très léger. À mon avis, il n'y a pas grand-chose", a déclaré le Diable Rouge après la rencontre.

La saison du Stade de Reims est compliquée: les Champenois sont actuellement à la 17ème place au classement de la Ligue 1 avec seulement 9 points en 11 rencontres.