Clinton Mata pas impressionné : "Et pourquoi pas gagner à Dortmund ?"

Bruges se déplace au Borussia Dortmund ce mardi, un match très important dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart peuvent-ils créer l'exploit ?

Le Club de Bruges avait très bien entamé sa campagne de Ligue des Champions en l'emportant au Zenit Saint-Pétersbourg, mais occupe désormais la troisième place de son groupe, un point derrière la Lazio Rome et deux derrière le Borussia Dortmund. S'ils veulent continuer à rêver, les Blauw & Zwart doivent tenter d'aller chercher quelque chose en Allemagne ce mardi.

Clinton Mata, lui, n'est pas trop inquiet, même à l'idée d'affronter un cybord nommé Haaland. "Tout le monde a vu ce dont il était capable. C'est un très grand joueur mais on doit le contrer collectivement, comme on le fait à chaque match. Il faut surtout l'empêcher de prendre la profondeur. Est-il plus rapide que moi ? Je suppose qu'on verra", rigole le latéral brugeois dans Het Nieuwsblad. "Ce match à Dortmund est important car si on y prend quelque chose, on peut rêver de seconde place. Pourquoi pas aller y gagner ?", lance Mata, ambitieux.