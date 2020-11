🎥 Champions League : sans faute et qualification pour Man City ; Gladbach écrase le Shakhtar et creuse l'écart en tête

Suite de la 4e journée de Ligue des Champions avec des rencontres avancées du groupe B et C.

Borussia M'gladbach - Shakhtar Donetsk

Les Allemands poursuivent leur sans faute dans la compétition, après avoir écrasé le Shakhtar suite aux réalisations de Stindl sur penalty (17e), Elvedi (34e), Embolo juste avant la pause et Wendt (77e). Gladbach reste invaincu, prend le large au classement, laissant notamment l'Inter dos au mur avant sa rencontre face au Real.

Olympiakos - Manchester City

Service minimum pour Man City sans Kevin De Bruyne (laissé au repos) à l'Olympiacos. Un but de Phil Foden (36e), qui ponctue une superbe action, a permis aux troupes de Guardiola d'enregistrer un 12/12 dans le groupe C et surtout de se qualifier.