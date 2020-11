Michael Ngadeu croit aux chances de La Gantoise en coupe d'Europe : "Tant que c'est possible, nous ferons tout"

Après un décevant 0/9, La Gantoise n'aura plus droit à l'erreur, et pourra notamment compter sur deux rencontres à domicile.

"Tant qu'il est mathématiquement possible de se qualifier, nous allons faire notre possible", déclarait Michael Ngadeu en préface de la rencontre de ce jeudi. "Il nous reste deux matches à domicile, nous devons pouvoir en profiter. Le groupe est prêt, avec la conviction et la concentration nécessaire. La victoire à Charleroi nous a fait du bien. Ce n'était pas un match facile, et nous y croyons", confiait le Camerounais en conférence de presse.

Le défenseur est revenu sur son absence due au Covid-19 : "J'avais mal à la tête, mais aussi à la gorge. Ce n'était pas évident de manger. J'avais une douleur dans la poitrine, je ne me sentais pas bien physiquement. Je ne peux pas encore dire que je suis à 100%, mais je reviendrai. Je ne m'attendais pas à pouvoir jouer à Charleroi durant 90 minutes. C'est ce que j'ai dit à l'entraîneur. Mais je l'ai quand même fait. Je suppose que je peux encore le faire contre l'Etoile Rouge demain."

Les Buffalos pourraient se diriger vers une défense à trois, avec Ngadeu, Hanche-Olsen et Nurio, comme à Charleroi : "Au début, j'étais un peu sceptique car je n'avais pas l'habitude de jouer de cette façon. Mais l'entraîneur m'a convaincu. Aujourd'hui, je peux dire que ce système nous convient le mieux. Je me suis adapté, j'ai aussi d'excellents défenseurs autour de moi. C'est notre meilleure option actuellement."