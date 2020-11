À l'Union de réagir : "Reprendre positivement notre marche vers l'avant"

Battue par Seraing lors de la rencontre au sommet, l'Union n'est pas parvenue à faire le break au classement.

La D1B est relancée. Seraing a remporté le choc face au leader et revient dans la course à la tranche.

Du côté des Bruxellois, qui ont dominé ce début de saison, la déception était palpable : "Je ne veux pas nous trouver d'excuses, mais le terrain n’était vraiment pas facile à jouer", confiait Teddy Teuma sur le site de l'Union.

"C’est frustrant, car nous prenons un but évitable puis nous jouons face à un mur. Le 1-0 à la pause nous a fait mal car je crois que nos adversaires n’ont pas eu d’autres occasions ou très peu. On a eu du mal à mettre notre jeu en place, mais nous n’avons pas subi le match non plus."

"Nous devons tirer les leçons de cette défaite et continuer à travailler. Nous devons réagir en groupe, ensemble, et reprendre positivement notre marche vers l’avant, en analysant le match, et continuer notre travail. On est toujours devant avec quatre points d’avance, mais le championnat est encore long", analysait pour sa part Edison Jordanov.