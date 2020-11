Fracture du crâne pour Raul Jimenez, opéré durant la nuit

David Luiz et Raul Jimenez se sont violemment heurtés, dimanche soir, lors de la rencontre entre les Wolves et les Gunners. Et si le Brésilien a pu reprendre le cours du jeu après avoir été soigné, les inquiétudes étaient plus grandes concernant le milieu offensif mexicain, longtemps resté au sol et transporté directement à l'hôpital.

Ce matin, Wolverhampton donne des nouvelles plutôt rassurantes de son joueur offensif. Victime d'une fractûre du crâne, Raul Jimenez a été opéré durant la nuit. "Il se sent bien", précise le club. "Il restera en observation plusieurs jours avant de commencer sa rééducation."

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.



We're all with you, @Raul_Jimenez9.