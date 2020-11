Historique : Stéphanie Frappart va devenir la première femme à arbitrer en Ligue des Champions

La Juventus accueillera le Dynamo Kiev lors de l'avant-dernière journée.

L'arbitre de la rencontre entre la Juventus et le Dynamo Kiev a été désigné. Il s'agira de Stéphanie Frappart. La Française de 36 ans va devenir la première femme de l’histoire à arbitrer un match masculin de Ligue des Champions.

Stéphanie Frappart n'est pas une inconnue dans le monde du football masculin : elle est déjà la première Française à avoir arbitré un match professionnel, c'était en Ligue 2. Elle est ensuite devenue la première à avoir arbitré un match en Ligue 1.

Elle avait également dirigé la finale de la Coupe du monde féminine entre les Pays-Bas et les États-Unis, la Super Coupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea en 2019 et plus récemment des rencontres en Europa League.

Suite à ses bonnes performances, elle a pu franchir les étapes pour se retrouver aujourd'hui au haut niveau du football européen : la Ligue des Champions.