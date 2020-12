L'arbitre peiné d'avoir averti Lionel Messi pour son hommage à Maradona : "Je l'ai fait avec un pincement au cœur"

La célébration-hommage de Lionel Messi ne restera pas sans conséquences.

Auteur du dernier but face à Osasuna, Léo Messi avait rendu hommage à Diego Maradona en portant le maillot des Newell's Old Boys club où Messi a été formé et où Maradona avait joué.

L'Argentin avait écopé d'un carton jaune. L'arbitre de la rencontre appliquait le règlement strict pour ce cas de figure, alors que le club pourrait également être sujet à une amende,

Une sanction qui est disproportionnée aux yeux de plusieurs dont l'arbitre de la rencontre : "Cela m'a fait mal au cœur de sortir le carton jaune à Messi", confiait Mateu Lahoz dans des propos repris par Marca. "Je pense qu'il devrait y avoir des exceptions quand un joueur retire son maillot, comme pour rendre hommage à une légende décédée. J'ai fait mon travail mais j'avoue l'avoir fait avec un pincement au cœur, car Maradona était un grand joueur. J'espère que la ligue retirera ce carton à Lionel Messi."