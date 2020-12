Jordi Condom fait le bilan de ses débuts en tant que Directeur Sportif: "Il faut s'occuper de tout, du médical jusqu'aux jardiniers"

Jordi Condom est revenu à Eupen cet été et a pris possession du costume de Directeur Sportif des Pandas. Avec un certain succès.

Ce jeudi, Eupen recevra le FC Malines en match d'alignement en Pro League. Jordi Condom, qui occupe le poste de Directeur Sportif chez les Pandas depuis le début de cette saison, est revenu sur son nouveau rôle.

"Lorsque Ivan Bravo m'a proposé de venir occuper ce poste ici à Eupen, j'y ai réfléchi longuement. C'était en pleine période du Covid, Eupen est une ville et un club que je connais et je ne suis pas si loin de Girone. J'ai accepté et je ne le regrette pas."

L'ancien coach des Pandas et de Roulers voit maintenant la différence entre un rôle sur ou en dehors du terrain: "Mon coeur est encore proche du terrain. Quand on a eu un poste durant quelques années c'est difficile de changer mais je m'entends bien avec Benat San Jose. Je pense moins aux entraînements, et j'essaie de faire le mieux possible, j'apprends tout ce qu'il se passe "derrière" le coach. Je parle avec les autres clubs, les agents, il faut s'occuper de tout que ce soit le médical ou de parler avec les jardiniers".

Le recrutement d'Eupen a surtout été sa plus grande préoccupation lors de cet été 2020: "Les transferts ont été importants cette année. Il y a eu des changements, le contexte sanitaire et c'est difficile pour un petit club comme Eupen de transférer. Nous n'avons pas un grand budget et c'est parfois difficile de convaincre des joueurs de venir. J'ai beaucoup parlé et travaillé avec Benat San José et nous voulions des bons joueurs qui connaissent le championnat, mais aussi des jeunes joueurs. Mais nous avons fait ce qu'il fallait, nous sommes contents du noyau pour cette saison."