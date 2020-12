🎥 Chelsea domine Leeds et s'installe en tête de la Premier League

Olivier Giroud a encore permis à son équipe de s'imposer.

Chelsea n'est pas tombé dans le plan mis en place par Marcelo Bielsa. Les Blues se sont imposés 3-1 face à Leeds United.

Pourtant, cela avait mal commencé pour les hommes de Franck Lampard. Patrick Bamford permettait à Leeds de prendre l'avance dès la 4e minute de jeu suite à une mésentente entre Kurt Zouma et son gardien Edouard Mendy.

Mais à la 27e, l'inusable Olivier Giroud remettait les deux équipes à égalité d'une belle déviation du pied. En l'espace de trois jours, le Français a inscrit cinq buts (dont un quadruplé contre Séville en LDC).

Il faudra attendre la seconde période et l'heure de jeu pour voir les Blues émerger. Sur un corner de Mason Mount, Zouma se rattrapait de son erreur sur le but de Leeds et inscrivait le deuxième but de la soirée. En toute fin de rencontre, Pulisic mettait les Blues à l'abri en marquant le 3-1.

Grâce à ces trois points, Chelsea s'empare provisoirement de la tête de la Premier League avec 21 unités. Cependant, Tottenham et Liverpool (qui jouent demain) sont susceptibles de dépasser les pensionnaires de Samford Bridge en cas de victoire.