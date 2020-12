🎥 Liga : Le Barça prend l'eau à Cadiz , l'Atlético nouveau leader provisoire

Les Blaugranas se sont inclinés et ont montré des signes inquiétants de faiblesse défensive. De leur côté, les Colchoneros se sont imposés à Valladolid et s'emparent provisoirement de la tête du classement.

Le FC Barcelone a manqué son déplacement du côté du surprenant promu Cadiz. Les Blaugranas se sont inclinés sur le score de 2-1.

Cadiz a ouvert le score dès la 8e minute de jeu sur un auto-goal du jeune défenseur catalan Oscar Mingueza.

🤐 | Oscar Mingueza se trompe de sens et le Barça est mené à Cadiz ! 🤦‍♂️#CadizBarça pic.twitter.com/DLRKIuKG0Z — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 5, 2020

En seconde période, le Barça égalisait à la 57e suite à nouvel auto-goal. Cette fois-ci, c'est Alcala qui a fait trembler ses propres filets. Mais a peine six minutes plus tard, les Blaugranas offraient un nouveau cadeau à leurs adversaires. Suite à une remise hasardeuse de Lenglet pour ter Stegen, Negredo suivait bien le mouvement et fixait le score final de la rencontre à 2-1.

👀 | Immense cafouillage dans la défense du Barça et Negredo en profite pour inscrire le 2-1 ! 😱#CadizBarça pic.twitter.com/Z2qTenJP50 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 5, 2020

Nouvelle désillusion pour le Barça qui reste calé à la septième place avec 14 unités. C'est déjà la quatrième défaite en seulement dix rencontres pour les hommes de Koeman.

Sans Carrasco, l'Atlético assure contre Valladolid

Plus tôt dans la soirée, l'Atlético Madrid recevait Valladolid. Malgré l'absence de Yannick Carrasco, blessé à la cheville, les Colchoneros se sont imposés sur le score de 2-0.

Thomas Lemar a ouvert la marque à la 56e minute avant que Marcos Llorente ne double la mise à la 72e.

Cette victoire permet aux hommes de Diego Simeone de prendre la tête de la Liga avec 26 unités avant la rencontre de la Real Sociedad ce dimanche. A noter que les Colchoneros comptent deux journées de retard.