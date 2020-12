Leicester City et Tielemans prennent trois points importants à Sheffield

En déplacement chez la lanterne rouge, Leicester City a failli faire une bien mauvaise opération mais s'en est sorti dans les arrêts de jeu.

Youri Tielemans était titulaire avec les Foxes, au contraire de Dennis Praet qui est monté en toute fin de rencontre. Leicester City, toujours accroché au wagon de tête, a pris l'avantage en première période via Ayoze Perez (24e), mais a vu Sheffield United égaliser dans la foulée via McBurnie (26e). Il faudra attendre la toute fin de match et l'inévitable but de Jamie Vardy (90e, 2-1) pour que Leicester City émerge et prenne les trois points, qui laissent l'équipe de Brendan Rodgers à la troisième place et à un petit point de la tête occupée par Chelsea.