Harry Kane s'offre un record après le derby du Nord de Londres

Grand artisan de la victoire de Tottenham contre Arsenal (2-0) dimanche en Premier League, l'international anglais a brillé sur plusieurs aspects.

Harry Kane (27 ans, 11 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) a inscrit le 250e but de sa carrière professionnelle, clubs et sélection confondus, comme l'explique Opta.

Mais ce n’est pas tout, le joueur des Spurs est aussi devenu le meilleur buteur de l’Histoire du derby du Nord de Londres, avec désormais 11 réalisations face aux Gunners. Le joueur de Tottenham devance maintenant Emmanuel Adebayor et Bobby Smith, tous deux bloqués à dix buts.