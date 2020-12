Mondial 2022 : Fini le temps où les Diables Rouges suivaient le tirage avec anxiété ...

Ce soir, à partir de 18h, se tiendra le tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2022. Pas vraiment de quoi stresser ...

Ce soir, la Belgique sera fixée sur les équipes qu'elle rencontrera en route vers le Mondial 2022 au Qatar. Un tirage qui aura rarement attiré aussi peu les regards, perdu entre celui du Final Four (qui n'aurait déjà pas déchaîné les passions sans la perspective de retrouver la France ...) et un Euro 2020 qui, calendrier Covid-19 oblige, est encore le prochain objectif dans toutes les têtes et empêchera de réellement penser à 2022 avant un bout de temps.

Mais si le tirage du Mondial 2022 est accueilli avec moins d'enthousiasme et, surtout, d'anxiété qu'à une certaine époque, c'est également parce que la composition du groupe des Belges est désormais plus intéressante en termes de groundhopping (cette pratique qui consiste à visiter un maximum de stades à travers le monde) ou même de tourisme que de football, du moins si le coronavirus nous le permet. Un petit trip au Monténégro ? Quelques jours à Dublin ? Et si on osait l'exotisme, qu'on découvrait l'Arménie, la Géorgie, la Finlande ? Tout sauf l'Écosse, on a déjà vu tant de fois Hampden Park ...

Un tirage "difficile", est-ce seulement possible ?

Cela pourrait sonner arrogant, bien sûr, mais la Belgique n'a désormais plus vraiment à se soucier du tirage - et c'est presque dommage tant nous arrivons aux grandes compétitions, depuis quelques années, entourés d'une bien fausse impression d'invincibilité après avoir affronté peu d'adversaires du top. La Ligue des Nations devait régler ce problème, mais l'état d'esprit dans lequel elle est abordée n'est pas toujours idéal.

Pour autant, un tirage difficile est-il possible ? Oui, bien sûr : la Suisse (pot 2) reste un adversaire dont il faut se méfier, tout comme l'Ukraine en progression constante (et qui a donné bien du fil à retordre à l'Espagne et la Suisse en Nations League) ou la Pologne et son redoutable Robert Lewandowski. Si la scoumoune était totale et qu'en plus, nous devions affronter la Norvège de Erling Haland ou la séduisante Hongrie (pot 3), peut-être y aurait-il du frisson - le frisson positif, celui qui nous promet de belles affiches. De là à trembler pour la qualification ? Parlons de tirage (sportivement) intéressant, pas forcément de tirage "difficile".

C'est à peu près tout ce qu'on peut espérer de ce tirage : du frisson à l'idée de découvrir des équipes proposant un football intéressant, du frisson à l'idée de l'inédit (ou presque). L'Ukraine plutôt que la Suisse, la Hongrie ou la Norvège plutôt que l'Islande ou l'Écosse, la Géorgie plutôt que la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo plutôt que Chypre. Et une pensée pour ce mois de novembre 2007, lors duquel la Belgique (chapeau C) était versée dans un groupe comprenant l'Espagne, la Turquie et la Bosnie ... et finirait derrière ces trois équipes. Une époque heureusement révolue.