Rien ne va plus du côté de Schalke 04

Sèchement battu par le Bayer Leverkusen (0-3) dimanche, le club de la Ruhr continue sa plongée dans les abysses.

Schalke 04 et Benito Raman viennent d'enchaîner un 26e match sans victoire en Bundesliga. Une longue série tragique pour les pensionnaires de la Veltins Arena, qui n’ont plus gagné en championnat depuis le 17 janvier dernier et un succès face au Borussia Mönchengladbach (2-0).

Dernier de Bundesliga avec trois petits points pris en dix journées cette saison, l'ancien club de Marc wilmots se dirige dangereusement vers une relégation.