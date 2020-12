Yannick Ferreira Carrasco évoque le Final Four : "On espère faire quelque chose de bien"

La Belgique et la France se croiseront à l'occasion du Final Four de la Ligue des Nations.

La Belgique et la France connaissent leurs adversaires suite au tirage au sort des éliminatoires pour le Mondial 2022. Mais les voisins on encore une Ligue des Nations à disputer.

Une recontre que beaucoup attendent et voient comme une revanche du dernier Mondial.

En forme actuellement avec l'Atletico, Yannick Ferreira Carrasco attend le choc entre les deux nations : "Oui, c'est sûr cela nous a fait mal la défaite au Mondial", confiait le Belge sur beIN Sports.

"Mais cela ne sera pas une revanche à 100%. Il reste un goût amer et on espère faire quelque chose de bien contre eux lors du Final Four."