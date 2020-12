Le salaire minimum des joueurs non-européens au coeur des discussions de la Pro League

Les salaires minimums pourraient être calqués sur ceux mis en place aux Pays-Bas et cela pourrait être bénéfique en vue d'une BeNeLeague.

Le conseil d'administration de la Pro League se réunit ce mardi avec plusieurs sujets de discussion sur la table. L'un d'entre eux serait la question du salaire minimum pour les joueurs non-européens, rapporte Het Laatste Nieuws.

A l'heure actuelle, le salaire minimum en Belgique pour ces joueurs est de 80.000 euros. Il sera donc question de savoir s'il doit être augmenté au non en sachant que du côté des Pays-Bas, ce montant est de 220.000 euros (pour les 18 et 19 ans) et de 440.000 pour les plus de 20 ans.

Selon le quotidien flamand, une augmentation de ce salaire minimum en Belgique serait bénéfique sur plusieurs points : pour les clubs attirants beaucoup de jeunes joueurs étrangers (des clubs sattelites comme Lommel ou Eupen), et pour la création d'une future BeNeLeague avec un salaire minimum équivalent des deux côtés de la frontière.