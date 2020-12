Départ de Pogba: un échange pour soulager Manchester United?

L'agent de Paul Pogba avait expliqué cette semaine que son joueur n'allait pas prolonger son bail à Manchester United.

Que va faire Manchester United avec Paul Pogba? Difficile de le dire tant les dirigeants ont autre chose à faire pour le moment, à la suite de l'élimination de l'équipe de la Ligue des Champions.

D'après TuttoSport, la Juventus pourrait doublement aider le club mancunien. Non seulement la Vieille Dame serait intéressée de faire revenir le champion du monde français, mais en plus elle serait prête à mettre dans la balance un certain Paulo Dybala, et ce dès le mois de janvier.

L'Argentin, dont le nom a déjà été cité au PSG l'été dernier, pourrait donc changer d'air cet hiver.