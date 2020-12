Rummenigge a appelé Infantino pour le Ballon d'Or

On le sait, le Ballon d'Or 2020 ne sera pas attribué.

Meilleur buteur mondial sur la dernière saison, Robert Lewandowski (32 ans, 15 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) aurait pu remporter un premier Ballon d'Or dans sa carrière en 2020. Mais la crise du coronavirus a privé l'attaquant polonais de ce titre prestigieux. Un gros regret pour le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge.

"Robert était le meilleur de tous en 2020. Il a marqué beaucoup de buts et remporté cinq trophées. C'était vraiment impossible de faire mieux que lui, a soutenu le dirigeant allemand pour Tuttosport. J’ai appelé Gianni Infantino, le président de la FIFA, et je lui ai fait remarquer que c'est une injustice de ne pas récompenser le meilleur joueur du monde avec le Ballon d'Or. Les championnats les plus importants, malgré le coronavirus, ont pris fin et les meilleurs joueurs ont fait la différence même avec le Covid-19. Lewandowski surtout."