Le match-référence qu'Anderlecht attendait tant ? "Dans l'intensité, c'était parfait"

Anderlecht tient peut-être son match référence face à un adversaire du top belge : les Mauves ont surclassé Genk, qui n'a obtenu que très peu d'occasions. Vincent Kompany était logiquement ravi du contenu.

Sans offrir un jeu chatoyant, le RSCA a probablement livré son match le plus mature et le plus complet de la saison face à son adversaire le plus redoutable : le leader genkois, qui restait sur une série de 7 victoires consécutives. "Un match n'est jamais parfait mais ce soir, dans l'intensité, c'était parfait", se réjouit Vincent Kompany après la rencontre.

"Face à un adversaire dangereux et en forme, nous avons offert une bonne performance, en nous créant beaucoup d'occasions. On connaissait les points forts de Genk, mais la physionomie du match pouvait changer les choses. Nous avons bien pressé l'adversaire, comme nous le voulions, tout en évitant leur pressing", continue le T1 anderlechtois. "Il fallait passer un cap et je pense que nous l'avons passé, maintenant".

Un match référence ?

Vincent Kompany tient peut-être enfin son match référence, même s'il nuance : "Je n'ai jamais rien eu à redire à mes joueurs en termes d'envie, d'implication. Oui, ça manquait d'efficacité devant, nous n'amenions pas assez de danger, je le concède, mais ça ne manquait jamais d'implication", estime-t-il.