🎥 Le RC Lens se souvient de Yannick Carrasco

C'était il y a un peu plus de six ans. Avec la tunique de l'AS Monaco, Yannick Carrasco avait fait le show face au RC Lens en Ligue 1.

Les défenseurs des Sangs et Or doivent encore se souvenir de ce 2 décembre 2014. Ce jour-là, Yannick Carrasco avait affronté le club nordiste sous les couleurs de l'AS Monaco. Une rencontre durant laquelle il avait brillé sur le front de l'attaque et s'était particulièrement distingué en inscrivant un superbe but.

Alors que Monaco recevra Lens demain soir (coup d'envoi à 21h) dans le cadre de la quinzième journée de championnat, le club de la Principauté en a profité pour faire un petit retour en arrière. En effet, la formation rouge et blanche a dévoilé des images de la dernière confrontation des deux équipes en Ligue 1. Cette dernière avait alors tournée à l'avantage des Monégasques (2-0), grâce notamment à Yannick Carrasco.

🎦🔙 𝟚𝟘𝟙𝟜 Retour en images sur notre dernière confrontation face à Lens en Ligue 1 au Stade Louis-II, avec un petit bijou de Yannick Carrasco 👌



𝐉-𝟏 #ASMRCL

En effet, l'international belge avait frappé fort en marquant le but du break dans les arrêts de jeu d'une frappe puissante, déclenchée en dehors de la surface de réparation. Pour rappel, l'actuel attaquant de l'Atlético de Madrid a évolué durant trois saisons au sein du club du Rocher (103 matchs, 20 buts, 24 assists) avant de rejoindre les Colchoneros en juillet 2015.