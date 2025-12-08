Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

Alphonso Davies est plus proche que jamais d'un retour. Près de neuf mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le Canadien s'apprête à retrouver les terrains.

Vincent Kompany s'est exprimé à propos de son arrière gauche en conférence de presse. "Je souhaite lui reparler après la conférence de presse, mais il y a des chances qu'il soit dans le groupe demain," a pointé le coach belge.

"Si le match est serré, comme je le prévois contre le Sporting, il ne jouera probablement pas. Mais il aura peut-être du temps de jeu cette semaine de toute façon. Tout ce qui se joue avant Noël est du bonus," ajoute-t-il ensuite à propos d’Alphonso Davies.

L'international canadien s'était blessé fin mars dernier. Lors d'un match entre le Canada et les États-Unis, il était sorti sur blessure et n'est plus monté sur les terrains dans un match officiel depuis. Il est donc évidemment impatient de faire son retour.

Le Bayern affronte le Sporting ce mardi

Il se pourrait que ce soit déjà ce mardi soir. Le Bayern recevra le Sporting à 18h45 pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Les Bavarois sont actuellement troisièmes du classement. Ils se sont imposés lors de leurs quatre premiers matchs, avant de s'incliner lors de la journée précédente face à Arsenal 3-1. Le Bayern est en très bonne position pour terminer dans le top 8.