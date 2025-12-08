La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

L'Antwerp a inauguré sa toute nouvelle Tribune 2 avec une victoire contre le KRC Genk. Le CEO Sven Jaecques rêve déjà des prochains travaux à venir au Bosuil.

La toute nouvelle Tribune 2 a vibré comme aux plus belles heures du passé. Dimanche soir, l’Antwerp a dominé le KRC Genk 3-0, et cette infrastructure fraîchement inaugurée a immédiatement donné un coup de boost au Great Old.

"À moyen et long terme, cette tribune fera une énorme différence pour le club", raconte le CEO du club, Sven Jaecques, fidèle à son discours des dernières semaines et derniers mois. "L’ambiance au Bosuil était déjà unique. Augmenter la capacité était indispensable sur le plan financier."

Encore plus de spectateurs ?

Au micro de Het Laatste Nieuws, le CEO de l’Antwerp évoque même déjà la suite : "Avec cette phase, nous pouvons monter à 21 000 spectateurs. Dans une phase suivante, nous souhaitons atteindre une capacité totale de 24 500."

Selon Jaecques, la Tribune 2 restera en place "au moins dix ans". Son caractère temporaire a permis au club de réagir rapidement.

"Nous aurions pu suivre la même voie que pour les Tribunes 1 et 4, en construisant progressivement", poursuit-il. "Mais dans ce cas, nous serions partis pour trois ou quatre ans de travaux, avec toutes les procédures que cela implique."





Cette future extension est-elle déjà assurée ? "Cela dépend de plusieurs facteurs : la mobilité, la sécurité, l’organisation… Il est logique d’abord d’observer comment les choses se passent avec 21 000 fans. C’est nouveau pour nous, mais aussi pour le voisinage."