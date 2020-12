🎥 Voici le Puskas Award, plus beau but de l'année 2020 !

Heung-Min Son, auteur d'un très joli raid solitaire face à Burnley en Premier League, a remporté le prestigieux Puskas Award ce jeudi lors de la cérémonie The Best de la FIFA. Un couronnement pour la très belle année du Sud-Coréen, qui porte encore Tottenham cette saison vers les sommets du championnat.

