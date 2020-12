André Villas-Boas s'en prend ouvertement à l'arbitre

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse de Rennes.

Après six victoires consécutives, l'Olympique de Marseille s'est incliné mercredi soir contre le Stade Rennais au Roazhon Park (1-2), pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Après le match, André Villas-Boas s'est emporté contre l'arbitrage.

En conférence de presse, l'entraîneur portugais a critiqué la décision prise par Clément Turpin d'expulser Pape Gueye suite à un contact avec Mbaye Niang. Le coach phocéen pense que son équipe n'a pas été arbitrée aussi justement que la formation bretonne.

"L'expulsion change le match, c'était notre meilleur joueur. Cela ne méritait pas un rouge, il n'avait pas l'intention de faire mal à Niang. Si on ne peut pas sauter pour gagner un ballon... Je ne sais pas si l'arbitre a le droit d'écouter le VAR pour un jaune. On voulait tenir le résultat, Rennes a poussé. Ils ont eu beaucoup de réussite. Cela s'est mal fini pour nous. Félicitations aux joueurs et à l'équipe. Il y a eu beaucoup de jaunes pour une seule équipe. Ce n'est pas le niveau d'un arbitrage du meilleur arbitre de France. Il a trop laissé jouer Rennes et tous contre nous." Quatrième du classement, l'OM est désormais relégué à quatre points du Paris Saint-Germain et cinq longueurs de Lille. Samedi prochain, les partenaires de Steve Mandanda recevront le Stade de Reims lors de la 16e journée.