Serie A: la Roma retrouve un top 5 royal

Les Romains n'ont pas tremblé en clôture de la 12e journée de Serie A.

L'AS Roma clôturait la 12e journée de Serie A par la réception de Torino, de Mergim Vojvoda, qui a disputé l'intégralité du match. Et la rencontre a rapidement basculé dans le camp romain: l'exclusion de Wilfried Singo après 14 minutes de jeu a plombé les Turinois.

Quelques minutes plus tard, l'inévitable Henrik Mkhitaryan inscrivait son septième but de la saison pour lancer son équipe vers la victoire. Un penalty, transformé par Jordan Veretout juste avant la pause et un but de Lorenzo Pellegrini à 20 minutes du terme entérinait le sort de cette rencontre.

Andrea Belotti a bien sauvé l'honneur, mais ça n'a rien changé à l'issue de la rencontre. La Roma s'impose (3-1) et s'installe à la quatrième place de Serie A, à égalité de points avec la Juve (24) et juste devant le Napoli (23). Le classement est toujours dominé par l'AC Milan (28) devant l'Inter (27).