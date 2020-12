Yannick Carrasco élu joueur du mois à l'Atlético : "Je me sens bien"

Les supporters Colchoneros ont élu leur joueur du mois de novembre : Yannick Carrasco. Le Belge devance Joao Felix, Koke ou encore Angel Correa.

Entre équipe nationale et blessures, Yannick Carrasco n'est pourtant pas le joueur qui est entré le plus de fois en action à l'Atlético lors du mois écoulé. Pourtant, c'est bien le Diable Rouge qui a été élu joueur du mois. Il faut dire que son but contre le FC Barcelone (1-0) a offert aux Colchoneros une victoire de prestige.

"Je tiens à remercier les fans pour ce prix", a confié le joueur de 27 ans, dans un message vidéo publié sur le site de son club. "J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et le club. Et sans le soutien de mes coéquipiers, il serait difficile de remporter un tel prix."

L'ancien joueur de Monaco a également évoqué son état d'esprit et sa forme du moment : "Je me sens bien, mais pour briller individuellement, l'équipe doit bien jouer. Espérons que nous continuerons à gagner des matchs, c'est le plus important. Nous voulons terminer la saison aussi haut que possible, dans toutes les compétitions. Ce sera une longue saison, mais heureusement notre noyau est large."