Le Losc reçoit le PSG: "Oui, on peut battre Paris"

Les Lillois sont en tête du championnat et veulent continuer sur leur lancée.

C'est dans la peau du leader de la Ligue 1 que Lille reçoit son dauphin, le Paris Saint-Germain, dimanche (21h) en clôture de la 16e journée de championnat. Sûr de la force de son équipe, le capitaine lillois José Fonte (36 ans, 14 matchs et 1 but en L1 cette saison) croit à un succès contre le champion de France en titre.

"Oui, on peut gagner. Mais ce sera à onze contre onze. On fera tout pour obtenir les trois points", a prévenu le défenseur du LOSC ce samedi en conférence de presse. Tout en rappelant la mission difficile qui attend son équipe : "Ils ont vraiment beaucoup de joueurs de qualité. On est au courant qu'ils ont aussi trois ou quatre blessés. Mais demain, je suis sûr qu'ils feront tout pour l'emporter. Ils ont cette capacité avec leur groupe à nous rendre la vie très difficile. Le PSG reste dangereux. Ils peuvent marquer n'importe quand."

En cas de succès, Lille peut repousser le PSG à quatre points et confirmerait son statut de postulant au titre cette saison.