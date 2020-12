🎥 Luis Suarez retrouve ses sensations, assist splendide pour Yannick Carrasco

Luis Suarez n'avait plus marqué en Liga, depuis un mois et demi, il a corrigé le tir. De son côté, Yannick Carrasco a fêté son titre de joueur du mois avec une magnifique passe décisive.

Battu dans le derby la semaine dernière, l'Atletico devait redresser la barre, samedi après-midi, contre Elche. Et les Colchoneros n'ont pas tremblé, même si leur succès a mis du temps à se dessiner. Muet en Liga depuis le 7 novembre, Luis Suarez a mené l'Atletico vers la victoire.

Doublé pour Luis Suarez, troisième assist pour Yannick Carrasco

Luis Suarez en Liga 🇪🇸 :

✅ 200 matchs

🎯 153 buts

À noter la merveille de passe décisive en première intention de Kieran Trippier.#AtletiElche #Suarez pic.twitter.com/UJpn6Rllds — Club 1998 (@Club_1998) December 19, 2020

L'Uruguayen a su exploiter les services cinq étoiles de ses équipiers et inscrit un doublé, son deuxième de la saison, samedi. D'abord sur une passe décisive de Kieran Trippier, juste avant la pause. Ensuite sur un service millimétré de Yannick Carrasco, à l'heure de jeu. Septième but de la saison pour Luis Suarez et troisième assist pour le Diable Rouge.

Elche a pourtant réduit le score dans la foulée, via Lucas Boyé, mais Diego Costa a ponctué le travail, à dix minutes du terme, sur penalty. Victoire tranquille pour l'Atletico (3-1) qui en profite pour reprendre ses aises en tête du classement: trois points d'avance sur la Sociedad et le Real (qui ont, respectivement, disputé deux et un matchs de plus que les Colchoneros) et neuf sur le Barça qui occupe la cinquième place.