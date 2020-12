Lionel Messi égale Pelé, mais le Barça se fait piéger à domicile

Le FC Barcelone est encore et toujours à la traîne en championnat et ces points perdus contre Valence n'aident pas les Culés à se rapprocher de la tête.

La saison du Barça n'est pas un long fleuve tranquille et chaque semaine les Catalans ont du mal à s'imposer en Liga.

Ce samedi, contre Valence, les joueurs de Koeman ont eu toutes les cartes en main pour s'imposer, même si ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque sur un but de Diakhaby. Juste avant la pause, Lionel Messi manque un penalty qui aurait fait du bien à son équipe: c'est un premier tournant.

Avant les 15 minutes de la mi-temps, les Catalans vont revenir, par Mssi qui égalise au tableau d'affichage mais aussi le record du nombre de buts marqués dans un seul et même club: 643 buts. Pelé n'est donc plus seul.

Après la pause, les locaux prennent l'avantage par Araujo et on se dit que la rencontre est terminée. Mais c'est sans compter sur une petite erreur de Rodri qui permet à Valence d'égaliser via Gomez (2-2). Au classement, le Barça reste à 5 points du real et à 8 de l'Atletico.