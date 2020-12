Bundesliga : lourde défaite pour Lukebakio et Boyata contre Fribourg

Le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata est en panne. Les Berlinois ont subi une défaite importante à Fribourg ce mercredi.

Ça se complique pour le Hertha Berlin. À l'extérieur, le club de la capitale allemande s'est lourdement incliné ce dimanche face à Fribourg dans le cadre de la 13ème journée de Bundesliga. Les présences des internationaux belges, Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata, sur la pelouse n'ont pu empêcher la déroute collective.

Le Hertha a pris l'eau face à Fribourg

C'est Fribourg qui a ouvert les hostilités par l'intermédiaire de Vincenzo Grifo (7ème). Un premier but auquel a répondu Dodi Lukebakio au retour des vestiaires (52ème). Mais, ensuite, la formation bleue et blanche s'est écroulée en encaissant trois buts successifs : Ermedin Demirovic (59ème), Manuel Gulde (67ème) et Nils Petersen (90ème+4). Score final : 4-1.

En ce qui concerne les Diables Rouges concernés par la rencontre, Dodi Lukebakio s'est donc distingué en inscrivant le seul et unique but des siens. L'ancien attaquant de Charleroi, qui a disputé tout le match, compte désormais 5 buts et 3 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison. De son côté, Dedryck Boyata, brassard de capitaine au bras, n'a pas réussi à éviter la faillite défensive de son équipe, et a été sorti par son entraîneur à la 75ème minute de jeu.

Fribourg poursuit son ascension avec trois victoires de suite et une encourageante dixième place au classement. Pour sa part, le Hertha Berlin occupe une inquiétante quatorzième place, avec seulement trois unités d'avance sur l'Arminia Bielefeld, seizième et premier baragiste. Un début de saison compliqué pour les Berlinois...