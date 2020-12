Serie A: l'année ou jamais pour l'Inter et Romelu Lukaku?

D'une désillusion majeure sur la scène européenne, à un retour sur la plus haute marche du football italien? C'est l'objectif que se fixe désormais l'Inter Milan d'Antonio Conte. Et les Nerazzurri ont quelques atouts dans leur manche pour mettre fin au règne de la Juventus.

Éliminé de toutes les compétitions européennes avant le printemps, l'Inter Milan va se concentrer, à 100%, sur sa mission numéro 1: aller chercher un Scudetto qui lui échappe depuis plus de dix ans.

C'était l'objectif majeur fixé à Antonio Conte quand il est arrivé et c'est toujours le cas. C'est, en substance, le discours tenu par les dirigeants milanais depuis le partage contre le Shakhtar, qui a précipité l'élimination de l'Inter en Ligue des Champions. Et si c'était l'année ou jamais? Plusieurs indices laissent en tout cas penser qu'il y a un coup à jouer pour les Lombards.

Sur la bonne voie

L'Inter avait déjà tenu tête à la Juve l'an dernier, échouant à un petit point de la Vieille Dame en fin de saison. Cette saison, Romelu Lukaku et ses équipiers sont dans le rythme. Ils n'ont concédé qu'une seule défaite, contre l'AC Milan, et la victoire de mercredi contre le Napoli a permis aux Nerazzurri de faire l'affaire en or de la semaine puisque tous les autres membres du top 4 ont perdu des plumes.

Résultat des courses, l'Inter peut espérer prendre la tête ce dimanche, en cas de victoire contre le promu La Spezia, et de contre-performance du leader, l'AC Milan, qui reste sur deux partages et qui se mesurera à la bonne surprise du début de saison: Sassuolo.

La Juve titube, la concurrence s'aiguise

Incontestable favori et nonuple(!) champion en titre, la Juventus titube depuis le début saison en championnat. Si elle n'a pas encore subi la moindre défaite en Serie A, la Juve a concédé six partages en treize rencontres et semble plus friable qu'à son habitude. De quoi faire rêver ses habituels rivaux? L'AC Milan (ledaer, 28 points), l'Inter (2e, 27), et même la Roma et le Napoli, respectivement quatrième (24 points) et cinquième (23), se mettent forcément à y croire.

Dans cette première partie de saison particulièrement serrée, les Nerazzurri tirent leur épingle du jeu: ils n'ont perdu qu'une seule fois, et possèdent la meilleure attaque du championnat. Mais l'Inter aura un début d'année 2020 particulièrement corsé. Un enchainement Roma-Juve en janvier (le 10 et le 17) et un autre enchaînement Lazio-AC Milan en février (le 14 et le 21)... c'est peut-être après ça qu'on y verra plus clair sur les ambitions que peuvent nourrir les hommes d'Antonio Conte.

Pas d'Europe et un buteur en grande forme

Dans cette course au titre, l'Inter tirera peut-être avantage de son élimination européenne. Au contraire du Milan AC, du Napoli, de la Roma, de la Juventus et même de la Lazio, l'Inter n'aura pas de match européen en semaine et pourra se focaliser à 100% sur sa 'mission Scudetto'. Non-négligeable.

Sans oublier que l'Inter peut compter sur un Romelu Lukaku au sommet de son art. Devenu un indiscutable leader à Milan, le Diable Rouge en est à dix buts en douze matchs de championnat, seize buts en dix-sept matchs toutes compétitions confondues, avec l'Inter cette saison.

La déception de la finale de l'Europa League semble désormais bien loin pour Big Rom', qui n'a plus qu'un seul objectif dans son viseur: ce trophée majeur qui lui échappe depuis plus de dix ans. Et si c'était pour cette saison, avec l'Inter? Réponse au mois de mai, au plus tard...