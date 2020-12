Castagne a retrouvé des terrains: "Dur de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers"

Timothy Castagne est de retour avec Leicester, pour son plus grand plaisir et pour celui des Diables Rouges

Absent depuis de longues semaines, Timothy Castagne a effectué son retour avec Leicester ce week-end lors de la victoires des Foxes contre les Spurs de José Mourinho.

"C'est bon d'être de retour", a déclaré le Diable Rouge sur le site officiel de Leicester. "C'est encore mieux avec une telle victoire contre une belle équipe. Je me suis bien senti, cela me manquait et dans ce cas-là, quand tu joues à nouveau, c'est énorme".

Le plus dur pour l'ancien de Genk, c'est de regarder ses coéquipiers: "Tu regardes les matches, mais tu ne peux pas les aider, et j'espère que cela n'arrivera plus car j'aime aider mon équipe. Mon retour, c'était énorme, surtout de battre Tottenham. C'est difficile de marquer contre eux car leur défense est très serrée, et surtout ils vont très vite en contre-attaque."

Mais au final, la victoire a été au bout des 90 minutes pour les coéquipiers de Vardy: "Je pense que nous n'avons pas laissé grand chose. Cela prouve que quand nous sommes à notre maximum, nous pouvons tout réussir. Nous devons juste être plus réguliers. Nous devons aussi être meilleurs à domicile contre les plus petites équipes, nous devons arrêter de perdre des points".