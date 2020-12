Lionel Messi s'exprime à propos de son été tumultueux

Lionel Messi a fait la une de la presse mondiale cet été. Son vrai-faux départ a mis le doute dans les esprits, y compris dans le sien.

Après son départ avorté l'été dernier, l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (33 ans, 13 matchs et 6 buts en Liga cette saison) a connu un début de saison mitigé. Lors d'un entretien accordé à la radio RAC1, l'international argentin a livré ses vérités sur sa situation chez les Blaugrana.

"C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été. Ce qui s'est passé avant l'été, la façon dont la saison s'est terminée, le burofax et tout ça... Ensuite, j'ai un peu traîné au début de la saison. Aujourd'hui, je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile et que tout est difficile autour de Barcelone, mais je suis impatient", a assuré le sextuple Ballon d'Or.