Marseille a laissé tomber Maehle, qui va donc bien aller à l'Atalanta

Le Danois a longtemps espérer porter le maillot de l'Olympique de Marseille, mais le club français l'a rayé de la liste.

Comme nous vous l'annoncions ce matin, Genk et l'Atalanta ont un accord pour le transfert de Joakim Maehle. Pourtant, le Danois a toujours clamé son envie de rejoindre l'Olympique de Marseille cet hiver ou en fin de saison.

Mais entre le mercato estival et le mercato hivernal, de l'eau a coulé sous les ponts au Stade Vélodrome et la donne a changé. En effet, si l'OM cherchait un latéral droit en septembre dernier, il n'en est absolument plus question pour cet hiver. Le vrai voulot hivernal de l'OM, c'est de recruter un attaquant de pointe. L'argent qui était disponible pour le transfert d'un latéral droit est maintenant disponible pour acquérir un attaquant.

Du coup, Maehle va donc bel et bien prendre la route de l'Italie et de l'Atalanta Bergame, comme l'ancien limbourgois Timothy Castagne l'a fait avant lui. Tout sera finalisé dans les prochains jours entre les trois parties. On parle d'un montant entre 7 et 9 millions plus un pourcentage à la revente.

Du côté de Genk, un latéral droit va donc être recherché même si en l'absence de Maehle, Van Den Brom a réinstallé son 4-3-3 en lieu et place d'un 3-4-3 lors de la victoire contre Courtrai.