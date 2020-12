Un nouveau record pour Karim Benzema

Karim Benzema est en feu depuis quelques semaines et il est clairement encore une fois le meilleur atout offensif du Real Madrid.

Encensé par son entraîneur Zinédine Zidane, l'attaquant Karim Benzema (32 ans, 12 matchs et 7 buts en Liga cette saison) a de nouveau porté le Real Madrid contre Eibar (3-1) dimanche en Liga. Avec un but et deux passes décisives, le Français a soigné ses statistiques.

Avec désormais un total de 176 buts pour les Merengue en Liga, l'ancien Lyonnais est devenu le meilleur buteur tricolore dans un championnat du Top 5 (Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A et L1), hors Ligue 1. En effet, Benzema fait mieux que son compatriote Thierry Henry, qui a inscrit 175 buts en Premier League avec Arsenal. Un joli record, symbole de la longévité de KB9 au sein de la Maison Blanche, mais aussi d'un talent incommensurable.