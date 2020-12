Le président de l'OM se justifie auprès des supporters

A l'occasion d'une conférence organisée par Le Shack, Jacques-Henri Eyraud, a créé la polémique auprès des fans du club en affirmant qu'il est préférable d'éviter de nommer des supporters à des postes haut placés.

Le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a justifié sa position sur les ondes de France Bleu Provence.

"C’est tout sauf un dérapage. L’un des défis pour nous, c’est l’équilibre entre passion et raison. Si on est ici, c’est qu’on aime la passion autour de ce club et, moi, je suis le premier passionné de ce club, le premier supporter. Ma réflexion est la suivante : ce qui m’intéresse, c’est d’avoir les meilleurs partout. Quand ils sont Marseillais, je suis le plus heureux du monde. En revanche, ce que je veux, ce sont les talents et les compétences dans tous les domaines d’activité du club. En finance, je ne cherche pas à recruter des fans de l’OM. Quand on est un commercial, on a besoin de parler avec passion et là c’est différent. Arrêtons de caricaturer mes propos", a lâché le boss de l’OM.

Pas sûr que ces précisions suffisent pour rattraper le coup auprès des supporters phocéens...