Un jeune talent belge prolonge à Norwich City

Tyrese Omotoye (18 ans), jeune talent belge et international U18, est l'un des joueurs les plus prometteurs de Norwich City. Auteur de 7 buts en 12 matchs cette saison avec les U23 de Norwich, et apparu à 3 reprises avec l'équipe A, Omotoye est désormais lié aux Canaris jusqu'en 2024.

📝 Tyrese Omotoye has signed a new deal with Norwich City, keeping him at the club until 2024!



Congratulations, Tyrese! 👏